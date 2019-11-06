Marcelo: Galatasaray final maçımız

Zidane ile birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı sol bek Marcelo, “Galatasaray ile mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkacağız” dedi. Galatasaray’la ‘final maçı’ olarak yüzleşmeleri gerektiğini belirten tecrübeli futbolcu, “Zor bir oyun olacağını biliyoruz. Ama kazanacağız, dört gözle bekliyoruz. Motive oluyoruz, zor olacak ama bu oyunları oynamayı seviyoruz” diye konuştu. Geçen sezondan çok daha iyi durumda olduğunu da ifade eden Sambacı, şöyle devam etti:

‘Ben çok şanslıyım’

“Kendimi hiçbir zaman Real Madrid’de değişilmez biri olarak görmedim ve düzenli forma giyebilmek için sürekli mücadele ettim, çalıştık. Real’de bu kadar maça çıkabilmek inanılmaz bir şey ve bu, her futbolcunun hayali. Ben çok şanslıyım.”