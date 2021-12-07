33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki Haziran ayında Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek ve Brezilyalının sermaye ekipleri ile 15 yıllık Avrupa macerasını sona erdirmeye hazırlandığı, İspanya ekibi ile sözleşme uzatma olasılığının pek olmadığı yazıldı.

Dış basında yer alan habere göre; bazı kulüplerin tecrübeli sol bekte ilgi duyduğu ancak Fluminense ile temas halinde olduğu aktarıldı.

Başarılı sol bek parlak kariyeri boyunca beş La Liga şampiyonluğu, iki Copa del Rey ve dört Şampiyonlar Ligi kupası kazanarak mevcut takımı için tüm karşılaşmalarda 533 maça çıktı.

Marcelo, 2021-22 sezonunda Carlo Ancelotti'nin tarafında sadece beş maçta forma şansı bulurken, La Liga'da sadece 89 dakika forma giydi.