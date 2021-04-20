Premier Lig'de Leeds United evinde Liverpool ile 1-1 berabere kalırken Marcelo Bielsa maçın ardından Avrupa Süper Ligi hakkında yöneltilen soruyu yanıtladı.

Arjantinli teknik adam, 'Ben şaşırmadım. Neden şaşırıyorsunuz? Zenginler, daha fazla güç kazandıkça başkalarına göre daha fazla ayrıcalık talep etmeye başlarlar. Bu dünyada yaygın olan bir şey, yalnızca futbolda değil. Modern dünya, zenginlerin yoksulların daha da yoksullaşması pahasına güçlenmesi üzerine kurulu.' dedi.

Arjantinli teknik adam futbolun bir işten daha fazlasını ifade ettiğini dile getirerek, 'Futbolu sağlıklı kılan şey, güçlünün aşırı büyümesi değil, zayıfın kendini geliştirme ihtimalidir. Her ne kadar kulüplerin finansal sahipleri olsa da futbolun gerçek sahipleri kulübün armasına aşık olanlardır. Onlar olmadan futbol her geçen gün kaybolacak' diye konuştu.