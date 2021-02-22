Marcelo Bielsa yine şaşırttı: Sezon sonunu bekleyin!

Futbol dünyasının en renkli karakterlerinden biri olan ve Leeds United ile birlikte Premier Lig'e çıktıktan sonra da göze hoş gelen futbol oynatan Marcelo Bielsa, kulübün kendisine olan sözleşme uzatma teklifini, "Henüz değil. Sezon sonunu bekleyelim. Sözleşmem zaten Temmuz'da bitiyor" diyerek kibarca reddetti.

Kulübün üzerindeymiş gibi bir pozisyonda asla olmak istemediğini belirten ve kulübünde mutlu olduğunu söyleyen Bielsa, Leeds'le devam edip etmeme kararının önemli bir dönüm noktası olacağını ve lig devam ederken bunu düşünmek istemediğini belirtti.

Bielsa'nın Leeds United'ı Premier Lig'de 12. sırada yer alıyor.







