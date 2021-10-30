Süper Lig 'in 11. haftasında Konyaspor 'a konuk olan Fenerbahçe 'de 2-1'lik mağlubiyetin ardından Marcel Tisserand açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli stoper, zor bir periyottan geçtiklerini belirtti ve rakiplerinin de puan kaybı yaşayacağını dile getirdi.

Marcel Tisserand açıklamalarında şu ifadelerde bulundu:

"Zor bir periyottan geçiyoruz, bunu saklamaya gerek yok. Şu anda öyle bir periyottayız."

"Bu tip periyotlar her kulüpte olabilecek şeyler. Şu anda biz bunu yaşıyoruz, lig uzun bir maraton. Herkes kaybedecek, rakiplerimiz de puan kayıpları yaşayacak. En iyi şekilde hazırlanarak kaybettiğimiz puanları telafi edeceğimizi düşünüyorum."





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