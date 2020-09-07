Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, savunma hattı için gündeminde ilk sıralarda yer alan isimlerden Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, bir süredir görüşmeler yaptığı 27 yaşındaki stoper ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler'in kısa süre içerisinde Alman ekibi Wolfsburg ile de anlaşmaya vararak transferi açıklaması bekleniyor. Bu haberin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Marcel Tisserand kimdir? Marcel Tisserand'ın kariyeri sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Marcel Tisserand kimdir?

1.90'lık 27 yaşındaki stoper Monaco alt yapısında futbola başladı. Wolfsburg ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Kongolu futbolcu, Moncao, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giydi.







