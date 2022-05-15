Marcel Tisserand: Defansif olarak iyi bir iş çıkardık

Süper Lig 'in 37. haftasında sahasında sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe 'de Marcel Tisserand, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Güçlü ve organize bir ekibe karşı oynadıklarını belirten tecrübeli savunma oyuncusu, defansif olarak iyi iş çıkardıklarını dile getirdi.

Marcel Tisserand'ın açıklamaları şu şekilde:

"Enteresan bir maç oldu. Güçlü ve organize bir ekibe karşı oynadık. Galibiyet isterdik ama defansif olarak iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim gol yemediğimiz için. Bu anlamda bir defans oyuncusu olarak gösterdiğimiz performanstan mutluyum.



