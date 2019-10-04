Marcel Koller: Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonuçla grupta ilk puanını alırken, Basel ise puanını 4'e yükseltti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha çok pozisyon üretmek istiyoruz. Bunu önümüzdeki müsabakalarda telafi etmek istiyoruz. İlk yarı çok güzeldi ama ikinci yarı pozisyona girmekte zorlanınca bir puana razı olduk. Genel olarak iyi bir maç çıkardık. Öne geçtik ve bunu korumaya çalıştık. Zaman zaman hatalar olabilir ama ona rağmen güzel bir maç çıkardık. Trabzonspor'daki bazı değişiklikler sürpriz oldu ama yine de önemli pozisyonlardaki oyuncuları bekledik ve ona göre de kendimizi ayarlamıştık" ifadelerini kullandı.