Marcao’ya özel motivasyon

Galatasaray’ın sezona iyi başlayan oyuncuları arasında yer alan Marcao için İngiltere Premier Lig’den Newcastle United ve İtalya’dan da Roma’nın harekete geçtiği öğrenilmişti.

07 Ekim 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Marcao’ya özel motivasyon

Transfer döneminde bu iki kulüp, bonservis bedellerinde13 milyon Euro’ya kadar çıktı. Ancak Sarı- Kırmızılılar, Brezilyalı stoper için en az 20 milyon Euro beklediği için savunmacısını bırakmadı. Teknik direktör Fatih Terim’in de, tecrübeli oyuncusuyla özel olarak görüştüğü ve “Sanabusezonçok ihtiyacımızvar.Sahadayüzde 100’ünüvermeyedevametmeni istiyorum.Avrupa’nınenbüyük takımlarında rahatlıkla oynayabilirsin. İyi oynamaya devam et ve merak etme çünkü çok daha iyi teklifler alacaksın” diyerek onu motive ettiği bildirildi.

Metin Karabaş


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