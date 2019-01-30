Galatasaray’a gelir gelmez uyum sağlayan ve performansıyla öne çıkan stoper Marcao’yu Chaves’teki hocası Tiago Fernandes’e sorduk. 37 yaşındaki çalıştırıcı başarılı oyuncuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Marcao’nun güçlü yanlarından söz eden Fernandes, “En güçlü yanları pas dağıtımı ve oyun kurma yeteneği. Yani oyun görüşü ve sezgileri çok güçlü. Agresifliği de bir stoper için olması gereken düzeyde. Marcao her taktik sisteme adapte olabilecek, çok çabuk uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Çünkü çok zeki ve hızlı. Bir stopere göre de teknik kapasitesi oldukça yüksek bir oyuncu” dedi ve ekledi:

‘Beklentileri karşılayacaktır’

“Transferi bittiğinde onunla konuşma yaptım ve Türkiye’nin çok büyük bir kulübüne gittiğini, muhteşem ama aynı zamanda büyük beklentileri olan taraftarlar önünde oynayacağını söyledim. Bunu bilmesini istedim çünkü büyük takımlarda oynamak daha fazla sorumluluk gerektirir ve daha fazla ön plana çıkarsınız. Çok üst düzey bir profesyonel. Ona kaptanlığı verdim. Çünkü büyük sorumluluk sahibi bir karakter olduğunu biliyordum.”

‘Gerçek potansiyelini bulacak’

“Şöyle bir örnek vereyim. Galatasaray’a transferi açıklandıktan sonra ona formayı verdiğimde bile mükemmele yakın bir performans gösterdi. Şu anda onun için önemli olan ilk 11’de düzenli olarak şans bulmak, ki bunu yapacaktır. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak kendine olan güvenini daha da artırıp potansiyeline tamamen ulaşmasına tamamen yardım edecektir ve yeteneklerini geliştirecektir.”

Şimdiden rekor kırdı

Marcao, sadece iki maçtaki performansıyla, Süper Lig’in ikinci yarısında en çok top kapan oyuncu oldu.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL

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