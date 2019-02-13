Galatasaray’ın devre arasında Portekiz’in Chaves takımından transfer ettiği Marcao, ilk geniş röportajını Record gazetesine verdi. Sarı-kırmızılı ekipte sahaya çıktığı ilk maçları, ülkedeki ilk izlenimleriyle, Benfica maçına dair görüşlerini paylaşan futbolcunun detaylı sözleri şu şekilde:

‘Bundan daha mutlu olamazdım’

Sadece altı ay içinde Chaves’ten Galatasaray’a yükselişini nasıl açıklarsın?

“Galatasaray’a geldiğim, burada derhal forma giymeye başladığım ve sorunsuz uyum sağladığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım, hocamla birlikte bana çok yardımcı oldular. Forma giyiyorum, maçları kazanıyoruz. Ben geldiğimden beri takım hiç yenilmedi, sadece bir kez berabere kaldı. Buradaki ilk günlerimde bundan daha mutlu olamazdım.

Çok ani bir değişim oldu. Chaves’e gelmemin altı ay sonrasında buraya transfer olma ırsatı doğdu. Hedefim her zaman için daha büyük işler başarmak. Tanrıya şükür, hayatımın aileme odaklandığım bir döneminde her şey çok hızlı gelişti. Buraya gelirken takımın hedeflerine çok hazırlıklıydım. Kulüp şampiyonluk istiyor, Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkmayı ve kupada ilerlemeyi hedefliyor.”

‘Terim beni beğeniyor ama uyarıyor’

Fatih Terim takıma olan adaptasyonundan memnun mu?

“Futbol kalitemi beğeniyor ama bana hep kendimi geliştirmem gerektiğini söylüyor. Gösterdiği şeyler onu hiçbir zaman tatmin etmiyor ve daima oyuncunun evrimini görmek istiyor. Bu benim için de takım arkadaşlarım için de böyle.

Şu ana dek bireysel diyaloglar içerisine çok az girdik kendisiyle çünkü üst üste bir seri halinde çıkmamız gereken maçlar vardı. Futbolumdan dolayı memnun. Eğer bir stoperseniz ve top kaybediyorsanız bu her zaman eleştiri konusu olur. Bu tip şeylere meydan vermemek için oyuna iyi konsantre olmanız gerekir”.

‘Benfica reçetesi agresiflik ve konsantrasyon’

Benfica ile ilgili bilgi sahibi olman, daha bu sezon bile onlara karşı oynamış olman Galatasaray açısından bir silah olabilir mi?

“Pazartesiden başlamak kaydıyla bu maçta nasıl iyi işler çıkarabileceğimize, Benfica’yı nasıl etkisiz kılabileceğimize bakıyoruz. Ligden Avrupa’ya geçip bu maça odaklanmalıyız. Lig ile Avrupa maçı arasında kaybedecek zaman yok”.

Benfica’yı elemek için reçete ne olabilir?

“Galatasaray’ın Benfica’yı geçmesi için reçete, sahaya agresif çıkmak oyuna iyi konsantre olmak olacaktır”

‘Yeni hocayla dinamizm yakaladılar’

Portekiz’de sezonun ilk yarısında oynanan Chaves-Benfica maçı, perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi’nden neler beklememiz gerektiği konusunda bir barometre olabilir mi?

“Benfica, çok uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan oluşan bir takım. Birbirleriyle çok fazla temas halindeler ve yeni teknik adamla birlikte yeni bir dinamizm yakaladılar. Topa sahip olmayı seven, organize bir takım. Saygı duyduğum bir hücum yönleri var. O maç ile karşılaştıracak olursak şimdi nasıl bir ilk 11 çıkacak, kimler sahada olacak bilemiyorum.

Salvio, Jonas, Cervi vardı… Şimdi bunların belki de hiçbiri ilk 11’de başlamayacak gibi görünüyor. Rafa Silva o gün Chaves’e karşı iki gol birden atmıştı. Çok hızlı hücuma çıkarak etkili olmuşlardı. Dikkatli olmalıyız, ben de Benfica’nın bu geçişleriyle ilgili uyarılarda bulunuyorum. Futbolcuları gerçekten cesur oynuyor. Benfica karşısında gerçekten çok dikkatli olmalıyız”.

Benfica’da Joao Felix isminde parlayan bir yıldız var.

“Türkiye’ye geleli kısa süre oldu ve henüz Portekiz kanallarına erişimim yok. Ancak duyduğum kadarıyla çok iyi bir çocukmuş. Golleri, asistleriyle takıma katkı sağlayan bir oyuncu… Ancak biz Benfica’yı durdurmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz”.

'Türkiye’de fizik, Portekiz’de taktik’

İlk izlenimlerine göre Portekiz futboluyla Türkiye ligi arasındaki en önemli farklar neler?

“Burada daha fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor ve daha çok güç istiyor. Portekiz’dekinden daha agresif olduğunu söyleyebilirim. Portekiz’de daha çok taktiksel oynanıyor. Burada takımın kendini ortaya koyma konusunda korkusu yok. Bu bağlamda teknik adamın oyuncularına güveni var”.

‘Tüm kupalarda şampiyonluk hedefliyoruz’

Sezon için önceliğin nedir?

“Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ancak maç maç bakıyoruz. Eğer mümkün olursa mücadele ettiğimiz tüm kupalarda şampiyonluk hedefliyoruz”.

Galatasaray’ı tanımayanlar için, takımın temel karakteristik özelliklerini anlatır mısın?

“Çok olgun bir takımdan bahsediyoruz. Tekniği müthiş, çok iyi oyuncuları var. Bunlar Dünya Kupası seviyesinde futbolcular. Onların hakkında çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Bizim sırrımız, çok etkili bir şekilde golle buluşabiliyor olmamız. Defansif olaraksa rakipleri marke etmede epey agresif davranıyoruz”.

‘Futbol bize bir yanılsama sunuyor’

Fatih Terim’in babasının vefatından dolayı yaşadığı büyük acıya tanıklık etmek senin açından nasıldı? Takım da cenazeye katıldı.

“Onun için çok zor bir durum tabii… Takım kendisinin yanındaydı. Ona destek olduk. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu ben de biliyorum. Futbol bize sahaya çıktığımızda oynama keyfinin yanı sıra her şeyin sonsuz olduğu yanılsamasını sunuyor. Çok zor zamanlardan geçsek bile mutluluk yine de vardır. Maçları kazanmak size keyif verecek en iyi yoldur ve birlikte olmanın mutluluğunu verir”.

‘Abimin rüyasının peşinden gidiyorum’

Futboldaki en büyük referansın hangisi?

“Abimdi… 2017’de kalp krizinden öldü. Benim gibi stoper olarak oynuyordu. Tüm zorlukların üstesinden geldiğini gördüm. Brezilya’da 14 yaşında evden ayrılarak, Slovakya’ya bir bilinmeze gitti. İngilizce de bilmiyordu. 17 yaşında profesyonel olarak ilk maçına çıktı. Sonrasında Stoke City’ye gitti. Onun gelişimini ve ne kadar zorluk çektiğini gördüm. Bazen gözlerimi kapıyor ve abim olarak bana nasıl önemli bir örnek olduğunu hatırlıyorum. Agresif ve hızlı bir futbolcuydu. Her gün onu düşünüyor ve 26 yaşında yarıda kalan rüyasının peşinden gidiyorum”. (Skorer)