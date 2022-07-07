Galatasaray ile Sevilla arasında Marcao'nun transferiyle ilgili görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. İspanyol kulübünün yetkilileri dün Nef Stadı'ndaydı. Kulüp ofisinde gerçekleşen görüşmede, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de bulundu. Taraflar görüşmeden ayrıldığında henüz olumlu bir sonuç çıkmamıştı. Ancak bonservis pazarlıklarının devam edeceği belirtiliyor. Sevilla'nın 12 milyon Euro bandında olduğu, Galatasaray'ın 15 milyon Euro talep ettiği, iki kulübün kısa süre içinde tekrar bir araya geleceği öğrenildi. Sevilla'ya, "Evet" diyen Marcao ise artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Kampa götürülecek ama...

İzni biten ve tekrar sağlık kontrolünden geçen Marcao, yeni bir gelişme yaşanmazsa Avusturya kampına dahil edilecek. Sambacı için Rus kulübü Zenit de devrede, ancak 25 yaşındaki futbolcunun bu transfere çok sıcak bakmadığı için görüşmelerde ilerleme kaydedilemediği bildirildi.