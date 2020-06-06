Marcao’da hedef son 3 hafta

Sol iç yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edilen Brezilyalı stoperin tedavisi sürüyor. Temmuz ayından önce sahalara dönmesi mümkün görünmeyen genç savunmacıyla ilgili detaylı tedavi planı yapıldı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre Marcao’yla ilgili hedef, onu Süper Lig’in son 3 haftasına yetiştirmek. Sarı-Kırmızılı ekip, son 3 haftada sırasıyla Ankaragücü (d), Göztepe ve Antalyaspor (d) ile kozlarını paylaşacak. Luyindama’nın da TFF listesi dışında yer alması sebebiyle bu bölgede Donk’un partneri olarak Ahmet Çalık veya Emin Bayram’ın görev yapması bekleniyor.