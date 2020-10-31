Marcao: Umarım ciddi bir şey yoktur

Galatasaray'ın sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Marcao, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, durumu hakkında da konuştu.

Marcao, "Ligin başındaki performansımıza ve şimdiki performansımıza bakarsak, yine de pozitif şeyler çıkarabiliriz. Öğrenmemiz, ders almamız gereken şeyler var. Her maç daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Maçtan daha da önemlisi İzmir. Dualarım onlarla beraber"

"Sakatlığımla ilgili şu an net bir şey söyleyemiyorum. Umarım ciddi bir şey yoktur. MR sonucuna göre kulüp net bir bilgi verecektir"