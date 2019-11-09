Marcao: Üçlü savunma işimi kolaylaştırıyor

Süper Lig’in 11. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti.

Aslan’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao maçtan sonra verdiği demeçte, “Ahmet ve Luyindama iyi oyuncular. Onlarla oynamak işimi kolaylaştırıyor. Biriniz çıktığınızda, hata yaptığınızda diğeri ikisi kademeye giriyor” dedi.

3 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Sambacı, “Bundan önceki maçı unutturmak ve reaksiyon vermek istiyorduk. Bu zorlu maçta iyi bir 3 puan aldık. Yine şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.