Marcao: Kazanmamız gereken bir maçtı
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Çok önemli iki puanı kaybettiklerini belirten Marcao, ''Maçı seyredip hocalarımızla ve arkadaşlarımızla konuşup, neyin olmadığını, neyi yapamadığımızı analiz edip konuşmamız gerekiyor.” diye konuştu.
Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Brezilyalı stoper, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.
Marcao, “Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuçta kendi sahamızda oynuyoruz. Çok önemli iki puan kaybettik. Maçı seyredip hocalarımızla ve arkadaşlarımızla konuşup, neyin olmadığını, neyi yapamadığımızı analiz edip konuşmamız gerekiyor.” diye konuştu.