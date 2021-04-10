Marcao: Kazanmamız gereken bir maçtı

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Brezilyalı stoper, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Marcao, “Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuçta kendi sahamızda oynuyoruz. Çok önemli iki puan kaybettik. Maçı seyredip hocalarımızla ve arkadaşlarımızla konuşup, neyin olmadığını, neyi yapamadığımızı analiz edip konuşmamız gerekiyor.” diye konuştu.

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