Marcao: Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum

Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçının ardından Marcao, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Marcao, "Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bu hakemler beraber eğitim alıyor ama kıstas ne? Eski maçlarda Donk'a ve Luyindama'ya dirsek var. Ama aleyhimize oldu mu sorun yok, lehimize olunca görmüyorlar. Hakem maça damga vurdu. Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum" ifadelerini kullandı