Marcao: Güzel bir galibiyet oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Son 2 maçında 4 puan kaybeden Sarı Kırmızılı ekip Beşkent temsilcisi karşısında farklı skorla galip geldi ve zirve yolunda kritik haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Marcao yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı savunmacının açıklamaları:

"Maça iyi başlayan bir Galatasaray vardı. 1 kez tehdit yaşadık savunmada. Maç içinde büyüdük, iyi işler yaptık. Takım olarak iyi savunma ve iyi hücum vardı. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik."

"Güzel bir galibiyet oldu. Gösterilen bu ruhtan dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

"Fatih Hocam, yardımcıları ve takım arkadaşlarımın verdiği destekle ben her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Bireysel olarak iyiyseniz arkanızda iyi bir takım vardır. Takım olarak daha iyiye gittiğimiz için ben de daha iyiye gidiyorum."