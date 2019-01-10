Marcao, Galatasaray’ın 21. Brezilyalı futbolcusu

Galatasaray’ın Portekiz temsilcisi Chaves’ten transfer ettiği Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 21. Brezilyalı futbolcu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 151 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 21 Brezilyalı yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde en fazla oyuncu aldığı ülke olan Brezilya’dan daha önce Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho ve Fernando Reges’i kadrosuna dahil etti.

- 151. yabancı futbolcu

Marcao, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 151. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 5 kıta ve 44 ülkeden 151 futbolcuyu renklerine bağladı.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika’dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda’dan oyuncu aldı.

- Türk asıllı yabancılar

Galatasaray’da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

- Galatasaray’ın yabancı futbolcuları

Galatasaray’ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular

Brezilya 21 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao

Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski

Romanya 12 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici

Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski

Arjantin 6 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero

Fransa 6 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso

Kolombiya 5 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino

Hollanda 5 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong

İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok

Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic

Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou

Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi

Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira

İsveç 3 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander

Fildişi Sahili 3 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba

Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda

Uruguay 2 Andres Fleurquin, Fernando Muslera

Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski

Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos

İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh

Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas

Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso

Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 Ali Lukunku, Shabani Nonda

Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill

İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues

Senegal 2 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye

Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo

Cezayir 2 İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli

Fas 2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda

Nijerya 2 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru

İtalya 1 Morgan de Sanctis

Sırbistan 1 Sasa İlic

İran 1 Naser Sadeghi

Surinam 1 Ulrich Watson

Litvanya 1 Gintaras Stauce

Zimbabve 1 Norman Mapeza

Galler 1 Dean Saunders

ABD 1 Brad Friedel

İsrail 1 Haim Revivo

Makedonya 1 Goran Pandev

Norveç 1 Martin Linnes

Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues

İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirmiştir.

AA