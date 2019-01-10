Marcao, Galatasaray’ın 21. Brezilyalı futbolcusu

Galatasaray’ın Portekiz temsilcisi Chaves’ten transfer ettiği Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 21. Brezilyalı futbolcu oldu.
Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 151 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 21 Brezilyalı yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, tarihinde en fazla oyuncu aldığı ülke olan Brezilya’dan daha önce Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho ve Fernando Reges’i kadrosuna dahil etti.
- 151. yabancı futbolcu
Marcao, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 151. yabancı futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılı takım, 5 kıta ve 44 ülkeden 151 futbolcuyu renklerine bağladı.
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika’dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda’dan oyuncu aldı.
- Türk asıllı yabancılar
Galatasaray’da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.
- Galatasaray’ın yabancı futbolcuları
Galatasaray’ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya 21 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao
Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya 12 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici
Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
Arjantin 6 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
Fransa 6 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso
Kolombiya 5 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
Hollanda 5 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong
İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
İsveç 3 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander
Fildişi Sahili 3 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
Uruguay 2 Andres Fleurquin, Fernando Muslera
Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 Ali Lukunku, Shabani Nonda
Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues
Senegal 2 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye
Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir 2 İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli
Fas 2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda
Nijerya 2 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru
İtalya 1 Morgan de Sanctis
Sırbistan 1 Sasa İlic
İran 1 Naser Sadeghi
Surinam 1 Ulrich Watson
Litvanya 1 Gintaras Stauce
Zimbabve 1 Norman Mapeza
Galler 1 Dean Saunders
ABD 1 Brad Friedel
İsrail 1 Haim Revivo
Makedonya 1 Goran Pandev
Norveç 1 Martin Linnes
Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues
İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirmiştir.
AA