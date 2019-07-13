Galatasaray'ın Ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı stoperi Marcao, ülkesinde verdiği röportajda gelecek sezona ilişkin açıklamalarda bulundu. Lance gazetesine konuşan 23 yaşındaki savunmacı, Sarı Kırmızılı formayla daha büyük başarılara imza atmak istediğini söylerken şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz geçtiğimiz sezonu hep hatırlayacağım. Galatasaray'la ilk kupalarımı kazanmak kariyerim açısından çok özeldi. Şimdiyse sıkı çalışmayı sürdürmemiz ve önümüzdeki sezonu da başarılı bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Burada olduğum için çok mutluyum ve takıma daha çok katkı sağlamak için fazlasıyla motive olmuş durumdayım.

Harika bir takımımız var ve beklentiler de çok yüksek. Önümüzdeki sezon bizim açımızdan büyük bir meydan okuma olacak. Karşımıza çıkabilecek her şeye hazır olabilmek için sıkı çalışıyoruz. Antrenmanlarımız daha şimdiden çok yoğun geçiyor. Oyununu fiziksel, teknik ve taktik yönüne odaklanmış durumdayız. Bu dönem, herkesin %100'ünü vererek kendisini geliştirmesi açısından çok önemli."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler