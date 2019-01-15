Marcao’yu Galatasaray'a satan Portekiz ekibi Chaves, Ankaragücü ile sözleşmesini fesheden Erdem Şen'in transfer etti.

Sezon başı Maritimo'dan Ankaragücü'ne transfer olan Erdem, Başkent ekibinde forma şansı bulamamıştı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma giyebilmişti.

Ülkemizde Gaziantepspor, Giresunspor ve Ankaragücü'nde forma giyen Erdem daha önce bir başka Portekiz temsilcisi Maritimo'da da görev almıştı.

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