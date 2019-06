Marcao: Galatasaray istiyor dediğinde inanamadım

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve performansıyla kısa sürede Galatasaray’ın vazgeçilmez ismi haline gelen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao, FANATİK’e konuştu. Sambacı, hem Sarı-Kırmızılı kulüpteki günlerini hem de gelecek planlarını anlattı...

‘Sürekli irtibat halindeydi’

Galatasaray teklifine şaşırmış mıydın?

İlk başta teklifi aldığımda, menacerim bana bunu söylediğinde inanmadım. Chaves’ten Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmek çok önemli ve çok büyük bir adımdı. Bu yüzden çok inandırıcı gelmedi. Biraz daha zaman geçtikten sonra, menacerim sürekli kulüple irtibat halindeydi. Biraz daha inandırıcı olmaya başladı, 2-3 hafta sonra, 1 ay sonra inanmaya başladım.

‘Chaves için çok üzüldüm’

Chaves küme düştü, Galatasaray’a geldin şampiyon oldu. İki farklı duygu, ne hissediyorsun?

Şu anda gerçekten karışık duygular yaşıyorum. Hem mutluluk, hem hüzün var. Sonuçta Chaves benim için çok önemli bir kulüp. Zor zamanımda benim elimden tuttu. Kariyerimde buraya gelmemi sağladı belki de. O yüzden onların küme düşmesi beni çok üzdü. Çünkü orada bana karşı inanılmaz bir sevgi var. Benim de o kulübe duyduğum çok büyük bir sevgi var. Oradaki insanlarda küme düşmeyi hak etmiyor. Diğer taraftan da Galatasaray gibi büyük bir camiada büyük bir şampiyonluk yaşadım. Kupa aldım. Bu sebepten dolayı da inanılmaz mutluyum.

‘Belki en değerli haftam’

Kariyerinde ilk şampiyonluğun, nasıl ifade edebilirsin?

Çok önemli iki rakiple oynuyorsunuz. Çok önemli galibiyetler alıyorsunuz. Diğer taraftan iki tane kupa kazanıyorsunuz. Hem kariyerimdeki ilk şampiyonluk olmasından dolayı hem de iki kupa kazanmaktan dolayı böyle zor maçlardan çıkıp zor periyottan çıkıp kazanmaktan dolayı hayatımdaki en değerli hafta olacak belki de.

‘Aslan dövmesi ve 45’in anlamı var’

Aslan dövmen var ve forma numaran 45. Bunun bir anlamı var mı?

Buraya gelmeden önce bir aslan dövmesi yaptırmak istiyordum. Burada duygularım daha da arttı aslan sembolünden dolayı. Aslan hiçbir zaman pes etmeyen, devamlı saldırıya geçen bir hayvan. Son maçta da bunu gösterdik. Geriye düşsek bile bırakmadık, mücadele ettik, hep saldırdık. O yüzden aslan dövmesi kafamda vardı ama buraya geldikten sonra daha çok yaptırmak istedim ve güzel bir dövme oldu. 45’te, ayın dördüncü gününde eşimle tanıştım, beşinci günü benim doğum günüm, ikisini birleştirdim, 45’in bu anlamı var.

‘Derbiyi karışık duygularla izledim’

Fenerbahçe maçında cezalıydı. Te levizyondan izlemek zor gelmedi mi? Cezalı duruma düştüğünde ağlamıştın...

O maçta gerçekten çok oynamak istiyordum. O maça kendimi çok hazır hissediyordum. Ama ne yazık ki talihsiz bir sarı kart gördüm ve evde seyrettim maçı. Hiç koltuğa oturmadan, ayakta, bir oraya bir buraya giderek, çok heyecanlı bir şekilde, bazen sinirlenerek, bazen üzülerek, bazen sevinerek ama karışık duygularla seyrettim. Çünkü orada gerçekten sahada olmak istiyordum, takım arkadaşlarımın yanında olmak istiyordum. Olsaydım mutlaka performansımın yüzde 100’ünü verirdim.

‘Muriç kolay Burak zor!’

Türkiye’de seni en çok zorlayan forvet kim?

Bir stoper olarak sizi daha çok zorlayan hareketli bir forvet tipi oluyor. Durağan forvetleri, mesela Vedat Muriç gibileri daha kolay tutabiliyorsunuz. Burak Yılmaz’da daha fazla zorlandım. Devamlı hareketli, devamlı sağa sola, defans arkasına koşular yapıyor. Defansın dengesini bozuyor. O nedenle Burak diyebilirim.

‘Daha biz gelmeden yazışıyorlardı’

Takımda Fernando, Mariano gibi abilerin var. Onların nasıl katkıları oldu?

Eşim, Mariano’nun eşiyle kontağa geçti. Hem İstanbul anlamında, hem şehir anlamında, hem ev bulma anlamında ilk bize o yardımcı olmaya başladı. Biz daha buraya gelmeden onlar yazışmaya başlamışlardı.

‘Kaybettiğim zaman evden çıkamıyorum’

Melo ile benzer tavırlara sahipsin. Melo’yu biliyor muydun?

Felipe Melo, tanıdığım, bildiğim, seyrettiğim ve çok beğendiğim bir futbolcu. Burada yaptığı başarıları da duydum, biliyorum. Karakterlerimizin benzetildiğini biliyorum. Bu güzel bir şey. Ben de kaybetmeyi sevmiyorum. Zevkine, kendi aramızda maç bile yapsak onu kaybetmek istemiyorum. Diğer taraftan kaybettiğim zaman 2-3 gün evden hiç çıkasım gelmiyor. Çok sinirli ve asabi oluyorum.

‘11 yaşından önce sol bekteydim’

Futbola stoper olarak mı başladın?

10-11 yaşındayken stopere geçtim. Öncesinde ön liberoydum. Kiloluydum o zamanlar, biraz daha şişmandım ve daha yavaştım. Sonra sol beke geçtim. Sol bekte devamlı gidip gelmeniz lazım. O da benim fiziksel durumuma uymadı kilolu olduğum için. Sonra stopere geldim. Ama 11 yaşından beri stoper oynuyorum. Sol ayaklı stoper olmak büyük bir avantaj.

‘En büyük hedefim Şampiyonlar Ligi’

Avrupa piyasasında ismin geçiyor. Neler düşünüyorsun geleceğin hakkında?

Gelecekle ilgili, Avrupa kulüpleriyle ilgili, şu an konsantrasyonum burası. Seneye de burada şampiyon olmak istiyorum. En büyük hedeflerimden birisi Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak. O yüzden o tip konuları, menacer, kulüp konuşuyor ama benim odağım tamamen Galatasaray.

‘Luyindama ile daha iyi olacağız’

Luyindama ile iş birliğiniz?

Geldiğimizden beri iyi bir uyumumuz olduğunu düşünüyorum. Devamlı da kendisiyle konuşuyoruz. Saha içindeki iletişimimiz, ortak bir dil konuşmadığımız için Mariano sayesinde oluyor. Mariano Fransızca bildiği için bize yardım ediyor. Bu zamana kadar yeni iki stoper olarak iyi bir performans, iyi bir uyum gösterdiğimizi düşünüyorum. Her zaman değerlendiriyoruz, maçlardan sonra konuşuyoruz. Neleri daha iyi yapabiliriz, çünkü stoper olarak geriden bütün takımı görüyorsunuz ve önemli bir mevkiide oynuyoruz. Ve devam edersek, beraber oynayarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz.

‘Hocam ilk günden beri güven verdi'

Transfer olduğunda seni tanıyan çok kişi yoktu. 4 milyon Euro gibi yüksek bir bonservisle geldin. Taraftarlar çok kolay benimsedi. Hem taraftar hakkında, hem transfer planlanması hakkında neler söylersin?

Tabii ki önemli bir para. Chaves’ten Galatasaray’a geliyorsunuz ve 4.5 milyon Euro ödeniyor. Ben kendime güveniyordum. İyi şeyler yapacağıma emindim. Bu benim üzerimde herhangi bir baskı yaratmadı. Hocamızı tabii ki kesinlikle unutmamam lazım. Onun beni çok istediğini biliyorum. Bir kez daha ona teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimden ilk günden beri bu güveni bana verdi. Geldikten 1 hafta sonra oynadım. Yeni geldiğiniz kulüpte bunlar kolay şeyler değil. Taraftar da bana her zaman, her mecrada, her ortamda destek oldu. Bu nedenle adaptasyon sürecini kolay geçirdik.

Metin Karabaş

Fotoğraflar: Murat Akbaş