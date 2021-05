Marcao: Bu mesajı vermemiz gerekiyordu!

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray formasıyla 100. maçına Beşiktaş karşısında çıkan Brezilyalı stoper Marcao, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yarışın içinde var olmak adına önemli bir mücadele oynadıklarını ifade eden Brezilyalı savunmacı, “Bu büyük camiada, bu büyük markada 100. maçımı tamamladığım için çok mutluyum. Başta hocam olmak üzere, yardımcıları, tüm kulüp çalışanları, yönetimimiz, takım arkadaşlarım hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk günden beri hep yanımda oldular. Hep bana destek çıktılar. Galatasaray gibi büyük bir camiada 100 maçı tamamladım.'' dedi.

'Bu mesajı vermemiz gerekiyordu'

Önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Marcao, ''Diğer taraftan maça gelirsek; çok önemli bir maçtı. Bu yarışın içinde biz de varız demek için önemli bir mesajdı. Bu mesajı vermemiz gerekiyordu. Güzel bir galibiyet oldu. Hala yarışın içindeyiz. Önümüzde iki maçımız daha var. Olacaklara bakacağız.” diye konuştu.

'Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsam bu maça da öyle hazırlandım'

Her maça aynı şekilde hazırlandıklarını ancak derbi maçlarının konsantrasyonunun farklı olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, “Hazırlık aşamasına baktığımızda hem takım olarak hem bireysel olarak diğer maçlardan farklı değildi. Her maça çok ciddi hazırlanıyoruz. Her maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçta derbi oynadığımız için biraz daha iyi hazırlayabiliyorsunuz kendinizi çünkü bu tip büyük maçlarda detaylar oyunun kaderini belirleyebiliyor. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsam bu maça da öyle hazırlandım.” dedi.

'Hem İstanbul’da hem Galatasaray’da mutluyum'

Eşinin sosyal medyada hazırlandığı video hakkında Marcao, “Eşim Pamela, bu maçları inanılmaz hissederek yaşıyor. İnanılmaz bu işin içinde. Devamlı bana destek oluyor. Onu çok seviyorum. Kızlarında hep benim yanımda. Pamela’ya kalırsa futbol kariyerimi burada tamamlayabilirim. Çünkü hem İstanbul’da hem Galatasaray’da mutluyum. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. İlk geldiğimiz günden beri böyle hissettiriliyor. Videoda da gördüm ve çok hoşuma gitti. Onların benim yanımda olması… Eşim, kızlarım… Kızlarımı çok seviyorum; ama eşimi de çok seviyorum. Eğer eşimi çok seviyorum demezsem sıkıntı yaşayabilirim. Onu da söyleyim bir sıkıntı olmasın. (gülerek) ” ifadelerini kullandı.

'İki maçta da parolamız 6 puan olacak'

Kalan maçlarla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Marcao, “Son iki maçımız. İki maçta da parolamız 6 puan olacak. Ama ne yazık ki bizim elimizde değil. Rakiplerimizin puan kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray hiçbir zaman pes etmez! Biz de pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. 6 puan alacağız ve rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.