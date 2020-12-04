Marc Marquez, 3. ameliyatın ardından 6 ay daha kaçırabilir!

Honda sürücüsü, 2020 MotoGP şampiyonasının ilk yarışı olan Jerez'de geçirdiği büyük kazada sağ kolunu kırmıştı. Bu sakatlanmanın ardından hemen ameliyat olan Marquez'in kolundaki kemiklere metal çiviler çakıldı ve Marquez, sadece bir hafta sonra yine Jerez'de gerçekleştirilen Endülüs GP'ye dönmeye çalıştı. Ancak motosikleti sürerken koluna uygulanan enerji yüklemesi nedeniyle metal plaka kırıldı ve Marquez'in ikinci kez ameliyat olması gerekti

Marquez'in iyileşme süreci beklenenden çok daha yavaş oldu ve Honda sürücüsü sezon boyunca dönemedi. Onun yerine test pilotu Stefan Bradl yarıştı.

Geçen ay İspanya medyasında çıkan haberlerde Marquez'in 3. kez ameliyat olabileceği iddia edilmişti. Marquez son haftalarda en iyi seçeneği bulmak için bir çok kişiye danıştı ve sonuç olarak ameliyat kararı aldı.