Galatasaray 'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından birçok kişi kulübe istifasını sundu. İstifa edenler arasında tercümanlık görevini bırakan, Mert Çetin de bulundu. Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent'e tercümanlık yapması için Marc Gonzalo ile anlaşma sağlandı.

Domenec Torrent'in çıktığı ilk antrenmanda görüntüler veren Marc Gonzalo'nun, geçmiş dönemde Galatasaray aleyhinde yaptığı sosyal medya paylaşımları, gündem oldu. Daha önce Beşiktaşlı olduğunu belirten Gonzalo, Radyospor'un Spor Kazanı Programı'nda, Özgür Sancar'ın konuğu oldu. Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan tercüman, hakkında çıkan haberler için açıklama yaptı.

Marc Gonzalo hangi takımı tutuyor?

Geçmiş dönemde söyledikleri nedeniyle tepki çeken Marc Gozalo, tuttuğu takımı açıkladı. Gonzalo, "Ben İspanyolum. Barcelona'yı tutuyorum ve onun taraftarıyım." dedi.

Gozalo'dan, Beşiktaş açıklaması

Beşiktaşlı olduğunu söylediği konuşma hakkında açıklama yapan tercüman, "Matias Delgado ile 3 sene çalıştım. O benim arkadaşımdı. O dönem Delgado Beşiktaş'ta oynuyordu. Ben onun için Beşiktaş'ı destekledim." ifadelerini kullandı.

Yaptığı Instagram paylaşımı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Marcelo Carrusca'nın forması ile sosyal medyada yaptığı paylaşım hakkında konuşan Gonzalo, "Carrusca ile tanışmıştım. Güzel bir dostluk kurduk. O oynadığı zaman, ben Galatasaray'ın da kazanmasını istedim. O zamanlar Galatasaray'ı da destekledim." dedi.

"Düşman olsaydım, çalışmaya gitmezdim"

Galatasaray için nefret duygusu beslediği yönünde söylenenler hakkında açıklama yapan Marc Gonzalo, "Bu da çok enteresan bir durum. Ben öyle bir şey hissetseydim, hiç yapmazdım yada silerdim. Galatasaray'a düşmanlık hissetseydim, oraya çalışmak için gitmezdim." şeklinde konuştu.

"Türkçe çeviri programının çevirdiği şekilde yazdım"

"Malum takım" ifadesini açıklayan Gonzalo, "O paylaşım döneminde Türkiye'ye yeni gelmiştim. Yazdığım ingilizce cümleyi Türkçe çeviri programının çevirdiği şekilde yazdım. Ben diğer taraftarlar gibi düşünerek yazmadım. İngilizce olarak yazdığım cümleyi, İngilizce bilen biri okursa, daha iyi anlayabilir. Fotoğraftaki formadan dolayı, Galatasaray ismini geçirmeye gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

"Keşke daha çok fırsat verilseydi"

Marcelo Carrusca için konuşan tercüman, "Keşke daha çok fırsat verilseydi, potansiyelini gösterirdi, Galatasaray'a daha çok faydası dokunurdu. Daha çok gol atar, daha çok asist yapar ve daha çok maç kazandırırdı." dedi.

"Gerçekten çok iyi bir hoca aldılar"

Galatasaray serüveninde tanıştığı yeni teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili konuşan Gonzalo, "2 gün içinde neler gördüm. O kadar profesyonel bir Torrent gördüm ki başarılı olmasını çok istiyorum. Benim hakkımda çok güzel şeyler söylenmiyor. Öyle olmasına rağmen hiç önemli değil. Gerçekten çok iyi bir hoca aldılar. İnanılır gibi değil. Saat 9'da geldim. 11'deki idman, 11.30'a ertelendi ama adam çok pofesyonelce yönetti. Onlar kendi aralarında Katalanca kouşuyor. Çok güzel bir diyalog kurduk. Beni çok sevdiler." ifadelerini kullandı.

Torrent'in, ona ihtiyacı vardı

Domenec Torrent'in kendisine ihtiyacının olduğunu belirten tercüman, "Pro lisansım var. Sadece tercümanlık ypmıyorum. Aynı zamanda anterenörlük yapıyorum. Katkı sağlamak istemiştim Galtasaray'a. Hocaya bunu söylemiştim. İhtiyacının olduğunu söyleyerek, çok sevindi. Ligi tanıyan birine ihtiyaç duyuyor. Yöneticilerle konuştu ama onlar malesef kabul etmediler. Hoca 3 kez beni istediğini söyledi malesef reddedildi." şeklinde konuştu.

"Bu ülkeyi sevmesem, burada olmazdım"

Türkiye'yi çok sevdiğini ve doğal olarak burada çalıştığı takımları desteklediğini ifade eden Gonzalo, "Ben bu ülkeyi sevdiğim ve saygı gösterdiğim için buradayım. Sevmesem, burada olmazdım. Kasımpaşa'da çalışırken hangi takımlı olduğumu soranlara, Paşalı'yım diyordum. Çünkü orada çalışıyordum ve başarılı olmalarını istiyordum. 2 gündür Galatasaray'da çalışıyordum ve onları tutuyordum." dedi.

"Daha çok faydalı olmayı isterdim"

Sözlerinin sonunda Galatasaray'dan ayrıldığı için üzüldüğünü söyleyen Marc Gonzalo, "Uğur Yıldız'a bir mesaj attım. Malesef çok erken ayrıldık ama her şey için çok teşekkür ederim dedim. 2 gün içinde gayet güzel bir iş yaptım ve herkes orda bana çok iyi davrandı. Daha çok faydalı olmayı isterdim, üzüldüm." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)