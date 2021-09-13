NBA 'de Los Angeles Lakers'tan eski takımı Memphis Grizllies'e takas edilen Marc Gasol, kısa süre içerisinde serbest bırakılabilir. İspanyol yıldızın bu gelişme sonrası Avrupa'ya dönmesi bekleniyor.

Marc Gasol'un İspanya'ya dönmek istediği ifade ediliyor. Yıldız oyuncu için Barcelona ihtimali yine dikkat çekiyor. Milli yıldızımız Sertaç Şanlı, sakatlık sorunu nedeniyle İspanya Süper Kupa Yarı Final maçında Valencia'ya karşı forma giyemezken maç sonrası Sarunas Jasikevicius, esprili şekilde, "Şimdi önemli olan Marc ile olan görüşme, değil mi?" ifadelerini kullanmıştı. Pau Gasol gibi Marc'ın da Barcelona'ya dönme ihtimali basında oldukça popüler bir iddia konumunda.

L'Esportiu'nun haberine göre ise Marc Gasol, sahibi olduğu eski takımı Girona'ya da dönmeyi düşünüyor. LEB Oro'da mücadele eden Girona'ya dönmesi durumunda hem başkan hem oyuncu olarak takımda görev yapmış olacak.