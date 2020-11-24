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Marc Gasol resmen Los Angeles Lakers'a transfer oldu

NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers, yeni sezon önemli bir transfer gerçekleştirdi. LA Lakers, Toronto Raptors'tan ayrılan Marc Gasol'u resmen kadrosuna kattı

24 Kasım 2020, Salı 21:08 Son Güncelleme:
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Marc Gasol resmen Los Angeles Lakers'a transfer oldu

NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers, yeni sezon önemli bir transfer gerçekleştirdi. LA Lakers, Toronto Raptors'tan ayrılan Marc Gasol'u resmen kadrosuna kattı

2019'da Toronto Raptors ile NBA şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarı elde eden Marc Gasol, geçtiğimiz sezon ise Raptors foramsıyla 7.5 sayı, 6.3 ribaunt ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı

Marc Gasol'un ağabeyi Pau Gasol de 2008-2014 arasında Los Angeles Lakers forması giymişti


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