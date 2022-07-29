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Marc Cucurella, Manchester City için ısrarcı

Brighton & Hove Albion’un gözde oyuncusu Marc Cucurella, Manchester City ilgisi sonrası kulübüne transferini istediğini bildirdi.

29 Temmuz 2022, Cuma 19:41 Son Güncelleme:
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Marc Cucurella, Manchester City için ısrarcı

Manchester City’nin bir süredir kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü İspanyol sol bek Marc Cucurella, kulübünün Manchester City ile bir türlü anlaşma sağlama noktasına gelememesi sonrası Brighton yönetimine Manchester City’e gitmek istediğini söyleyerek transfer talebinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Manchester City’nin 30 milyon sterlinlik teklifini reddeden Brighton, oyuncu için en az 50 milyon sterlin istiyor. Transfer görüşmeleri yoğun bir şekilde devam etse de iki kulübün beklentileri arasındaki fark anlaşmayı zorlaştırıyor. Görüşmelerin bir süre daha sürmesi bekleniyor.

23 yaşındaki İspanyol sol bekin Brighton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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