Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor aradığı ismi Real Betis'te buldu: Marc Bartra... Daha önce birçok kez hem İspanyol kulübüyle hem de İspanyol oyuncuyla görüşen ancak anlaşmaya varamayan ardından rotasını başka isimlere çeviren Fırtına yine son kararı Bartra'da kıldı.

Safa Can Konuksever'in bilgisine göre; Trabzonspor, bonservis bedeli olarak Real Betis’i taksitler halinde toplam 1 milyon 350 bin Euro’ya ikna etti. Bordo-Mavililer’in Bartra’ya yıllık maaş olarak 1.5 milyon Euro garanti ücret ve bonuslar ödeyeceği öğrenildi.

Detay ve kontroller...

Yapılan son görüşmelerde hem Betis'le hem de Bartra'yla her konuda anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcu da son detayları görüşmek ve sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geldi. Az önce iniş yapan 31 yaşındaki futbolcuyu havaalanında taraftar grubu karşıladı.

Yıldız oyuncu, Bordo-Mavili taraftarları işte böyle selamladı...

'Şampiyonlar Ligi'ne döneceğim'

Transferiyle ilgili konuşan tecrübeli savunmacı, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Dortmund ve Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım olmuştu. Trabzonspor ile tekrar Şampiyonlar Ligi'ne dönmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.



