Maratonda 3 madalya

Bulgaristan’ın Köstendil kentinde düzenlenen Balkan Maraton Şampiyonası’nı Türkiye 3 madalya ile tamamladı. Ukraynalı Artem Kazban’ın (2.28.17) birinci olduğu maratonda Milli sporculardan Üzeyir Söylemez 2.30.01’le ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise 2.36.49’la üçüncü sırayı aldı. Şampiyonayı Türkiye’nin, takım sıralamasında Ukrayna ve Romanya’nın önünde zirvede tamamladı.