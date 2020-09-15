Maratonda 3 madalya

Bulgaristan’ın Köstendil kentinde düzenlenen Balkan Maraton Şampiyonası’nı Türkiye 3 madalya ile tamamladı. Ukraynalı Artem Kazban’ın 2.28.17 derecesiyle birinci olduğu maratonda Milli sporculardan Üzeyir Söylemez 2.30.01’le ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise 2.36.49’la üçüncü sırayı aldı.

15 Eylül 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Maratonda 3 madalya

Bulgaristan’ın Köstendil kentinde düzenlenen Balkan Maraton Şampiyonası’nı Türkiye 3 madalya ile tamamladı. Ukraynalı Artem Kazban’ın (2.28.17) birinci olduğu maratonda Milli sporculardan Üzeyir Söylemez 2.30.01’le ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise 2.36.49’la üçüncü sırayı aldı. Şampiyonayı Türkiye’nin, takım sıralamasında Ukrayna ve Romanya’nın önünde zirvede tamamladı.

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