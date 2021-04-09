adidas’ın ana sponsoru olduğu 2. Uluslararası İzmir Maratonu 11 Nisan Pazar günü koşulacak. “Yarın İçin Bugün Koş” sloganıyla dahil olduğu koşu boyunca etraftaki tüm atık plastiklerin toplanacak olduğu maratonun çevreci bu misyonu ödüle de yansıtıldı ve kupalar geri dönüşümle üretildi. Genel klasmanda ilk üçe giren sporculara sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak geri dönüşümlü malzemeden üretilen bu kupalar verilecek. Ayrıca maraton mesafesinde genel klasman şampiyonları, 10’ar bin dolar para ödülü kazanacak.

Yarış, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında elit atletlerle birlikte toplam 1250 kişi ile sınırlı tutulurken, dileyen koşu severler sanal maratona da katılım sağlayabiliyorlar. Katılımcılar sanal maratona bizkosariz.org üzerinden kaydolup adidas Running uygulaması ile açılan hesabı eşleştirdikten sonra koşusunu seçip dilediği parkurda koşabiliyor.

Milli atlet Berfe Sancak’ın tanıtımında yer aldığı maratonda 42 kilometre 195 metrelik yarış saat 08.00’de Şair Eşref Bulvarı'ndaki Lozan Meydanı girişinden start alacak ve koşucular Alsancak Garı’nın önünden geçip, Altınyol üzerinden Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarından ilk dönüşü gerçekleştirecekler. İkinci dönüş ise Altınyol, Alsancak, Konak, Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı istikametinde koşulup Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki İzmir Marina’dan yapılacak. 10 kilometrelik yarış ise yine Lozan Meydanı girişinden saat 07.20’de başlayacak ve katılımcılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü tramvay durağından dönüş yaparak başlangıç noktası ile aynı yerde bulunan bitiş çizgisine ulaşacak.

11 Nisan Pazar günkü yarışa antrenmanlı girmek isteyenler de unutulmadı. Sporcular isterlerse adidas Running koşucularıyla birlikte, adidas tarafından Cuma günü 15.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek Shake Out Run’a da katılabilecekler. Organizasyon Kültür Park Fuar Alanı’nda başlayacak.