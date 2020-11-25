Diego Maradona hayatını kaybetti... 30 Ekim 1960 doğumlu Arjantinli efsane futbolcu kariyerini 1997 yılında noktalamıştı.

Dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Alkol ve uyuşturucu tedavisi olan Arjantinli efsane, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Maradona son olarak 1 ay önce ciddi bir beyin ameliyatı geçirmiş ve yeniden evine sağlıklı bir şekilde dönmüştü.

Boca Juniors, Napoli Barcelona ve Sevilla gibi köklü kulüplerin formasını giyen Diego Maradona, kariyerinde en uzun süreyi Napoli'de geçirdi.

İşte Napoli formasıyla iki kez Serie A, İtalya Kupası Italia ve UEFA Kupası kazanan dünyanın en iyilerinden Diego Maradona'nın İtalyan ekibin formasıyla attığı en iyi golleri...