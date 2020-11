“The Iglesia Maradoniana” Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona’nın taraftarları tarafından kurulmuş bir dindir. Her biri Diego Maradona gibi yüce ve başarılı birer futbolcu olmak ister. The Iglesia 30 Ekim 1998’de (Maradona’nın 38. doğum günü) Arjantina’nın Rosario şehrinde kuruldu. Kuruculardan biri; Alejandro Verón, The Iglesia için şöyle demiş: “Benim rasyonel bir dinim var ve bu Katolik Kilisesidir ve kalbimden geçen bir din vardır ki bu da Diego Maradona’dır.”

Kendilerine “diegorian” diyen ve kutsal kitaplarının adı “y soy diego” olan inananların sayısı son zamanlarda 100.000’lere yükseldi. Futbol dinine inananların bir araya geldiği bu ruhani din için Arjantin’de her yıl 30 Ekim kutsal gün sayılmaktadır. Kurucuları işlerin ciddiye bindiğini, insanların bu oluşturdukları ruhani dine inanmaya başladıklarını görünce “On Emir” oluşturup tüm inanan kitleye hitap etmişlerdir. Üstelik 2007 yılından beri Maradoniana Kilisesi’nin kuralları kapsamında nikah kıyma hakkına da sahipler. Nikahta damat ve gelinin sırtında 10 yazması ve bir futbol topuna dokunarak Diego Maradona’ya bağlılıkları üzerine yemin etmeleri gerekiyor