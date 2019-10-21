Diego Armando Maradona'nın hayranları tarafından kurulan Maradoniana Kilisesi için bu yıl kendi dinlerinin Noel Arifesi'ni özel bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Doğum gününden bir gün evvel teknik direktörlüğünü yaptığı Gimnasia'nın başında kilisenin bulunduğu Rosario kentine gelecek olan efsane için şaşaalı bir tören düzenlenecek.

Kilise kaynaklarından edinilen bilgilere göre Gimnasia'nın Arjantin Süper Ligi'nde Newell's Old Boys ile karşılaşacağı 29 Ekim tarihinde Buenos Aires, Salta, Mendoza ve Cordoba şehirleri ile Uruguay'dan gelecek ziyaretçiler önce iki takım arasındaki mücadeleyi izleyecek, ardından da kitleler hâlinde kutlamalara katılacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler