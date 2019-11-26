Maradona’dan imaj değişimi

Arjantin Ligi’nde geçtiğimiz ay Gimnasia’nın teknik direktörlük görevine getirilen Diego Maradona, takımdan ayrılmasından sadece birkaç gün sonra yönetimin isteğiyle tekrar göreve geri dönmüştü.

Geri dönüşünün ardından imajını değiştiren Maradona, yeni saçları ve güneş gözlükleriyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak efsane futbol adamına bu değişim de yaramadı. Çünkü dün Gimnasia, sahasında Arsenal Sarandi’ye tek golle boyun eğdi. Gimnasia, 24 takımlı ligde 10 puanla 22. sırada yer alıyor.