Maradona: Messi sihirli Ronaldo hayvan!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli Diego Armando Maradona, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Maradona, “Sihirli bir değnek tarafından dokunulmuş bazı futbolcular vardır, Messi de onlardan biri. Biz Arjantinliler, onun Arjantinli olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Diğeri ise tam bir hayvan. Ronaldo saf bir güç, şimdi de bir büyücü. Üç gol atacağını söyledi ve üç gol attı” yorumunu yaptı.

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