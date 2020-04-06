Maradona: Maaşımdan kesinti yapın

Arjantin ekibi Gimnasia’yı çalıştıran efsane futbol adamı Diego Armando Maradona, koronavirüsü nedeniyle gelirleri düşen takımından maaşının kesilmesini talep etti. Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino, “Maradona ile konuştuk ve maaşının kesilmesini talep etti” dedi.

Bu arada Katar ekibi El Sadd’ın hocalığını yapan Barcelona’lı eski futbolcu Xavi Hernandez, Barcelona şehrindeki bir hastaneye 1 milyon Euro bağışta bulundu.