Maradona hakkında taciz iddiası: 'Beni odaya kilitledi, uyuşturucuya alıştırdı'
16 yaşındayken yatakta Maradona ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Kübalı Mavys Alvarez, o dönem 40 yaşında olan dünya yıldızının kendisini odaya kilitleyip, uyuşturucuya alıştırdığını iddia etti.
Mavys Alvarez (37) adlı Kübalı kadının geçen yıl ölen efsane futbolcu Diego Armando Maradona ile yatakta çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. America TeVe’ye konuşan Alvarez; Maradona tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve cinsel istismara uğradığını söyledi. 2000 yılında Küba’ya uyuşturucu tedavisi için gelen 40 yaşındaki Maradona ile tanıştırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu dile getiren Alvarez, “Maradona’nın odasına götürüldüğümde hayatımda ilk kez bir otele girmiştim. Maradona ile yaşam çılgıncaydı. Partiler, gece kulüpleri...” dedi.
2.5 AY ZORLA TUTTU
Maradona’nın kendisini uyuşturucu kullanmaya zorladığını anlatan Alvarez, “O dönemde yurtdışına çıkış yasaktı. Fidel Castro, Maradona sayesinde bana yurtdışına çıkış izni verdi. Maradona’nın jübilesine gittim. Bir başka sefer de estetik ameliyat için Arjantin’e gittim. Beni göğüslerimi büyütmeye zorladı. 20 günlüğüne gitmiştim ancak 2.5 ay sürdü. Beni otel odasına kilitleyip zorla tuttu” diye konuştu.
FİDEL CASTRO’DAN KORKTUĞU İÇİN KONUŞMAMIŞ
Arjantin’deki ‘İnsan Kaçakçılığı ve İstismar’ davasına sanık olarak başvuran Mavys Alvarez’ in konuşmak için neden 21 yıl beklediğini avukatı şu sözlerle açıkladı: “Mavys Alvarez, eski Küba lideri Fidel Castro ve Maradona’dan korktuğu için bu zamana kadar konuşamadı. Bu nedenle konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi.”