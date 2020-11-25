Maradona... Efsane için 1 dakika

Diego Armando Maradona'nın 60 yaşında hayata gözlerini yumması, Dünya futbol kamuoyunu şoke etmiş durumda. Bir diğer efsane Brezilyalı Pele başta olmak üzere dünya futboluna iz bırakmış bir çok isim Maradona ile ilgili üzüntülerini dile getirirken UEFA da beklenen kararı açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa ligi maçlarında Maradona için saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra taburcu olan ve Tigre'deki evinde bulunan 60 yaşındaki Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirmişti. Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından UEFA'dan saygı duruşu kararı çıktı. UEFA, bugün oynanacak şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.