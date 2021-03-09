Maokai Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Maokai İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Dünya genelinde en fazla bilinen, çeşitli şampiyonluk müsabakaları düzenlenen ve en fazla oynama yüzdesine sahip olan League of Legends oyunu, çok oyunculu bir savaş oyunudur. League of Legends muazzam yapıda bir evrene ve bu evrendeki farklı şampiyonlara sahiptir. League of Legends evreninde bulunan şampiyonlardan biri Çarpık Treant Maokai'dir. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Dünya genelinde en fazla bilinen, çeşitli şampiyonluk müsabakaları düzenlenen ve en fazla oynama yüzdesine sahip olan League of Legends oyunu, çok oyunculu bir savaş oyunudur. League of Legends muazzam yapıda bir evrene ve bu evrendeki farklı şampiyonlara sahiptir. League of Legends evreninde bulunan şampiyonlardan biri Çarpık Treant Maokai'dir.
Maokai Kimdir?
Maokai diğer adı Çarpık Treant ile de bilinen bir karakterdir. Maokai Gölge Adalar'da bulunan doğadışı yaratıklar ile bir savaş halindedir. Maokai öfke dolu ve son derece kızgın bir treanttir. Treantler doğa ruhlarının bir yansımasıdırlar. Maokai doğa ruhunun bitkilerle ve sihirle füzyonundan oluşmuş bir treanttir.
Treantlerin pek çoğu özünü yitirmiş ve yozlaşmış halde bulunur. Yaşadıkları alanın tahribatı pek çok treantin de yok olmasına sebep olmuştur. Maokai bu yıkımdan kurtulan az sayıdaki treantten biridir. Gölge Adalar'ın tahribatı ve treantlerin yok oluşu Maokai'yi derinden etkilemiştir.
Maokai bu felaketten etkilenerek nefret ve kin dolu bir hale gelmiş ve intikam ateşiyle yanmaya başlamıştır. Treantin yaşayan ölülerden biri olmasını engelleyen tek şey ise özüne işlemiş olan can suları olmuştur. Maokai önceden uysal ve sevecen bir doğa ruhu idi. Başına gelen felaket onu sonsuza kadar değiştirdi ve nefrete boğdu. Şu an Moakai yaşayan ölüler ile bir savaş halinde ve tek hayali yaşadağı yer olan Gölge Adalar'ı eski günlerdeki gibi güzelliğine kavuşturmak.
Maokai Karakter Özellikleri
Roller: Büyücü, Savaşçı, Tank
Riot Point: 880
Mavi Öz: 4800
Zırh: 30 (her seviye için +4)
Hareket Hızı: 335
Can: 565 (her seviye için +95)
Can Yenileme: 5 (her seviye için +0,75)
Büyü Direnci: 32,1 (her seviye için +1,25)
Saldırı Gücü: 63,544 (her seviye için +3,3)
Saldırı Hızı: 0,694 (her seviye için + %2,125)
Maokai Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler
Maokai Mevcut Rün Rehberi;
İkinci Şans
Gözü Kara
Yaşam Kaynağı
Peksimet Teslimatı
Hextec Sıçratıcısı
Zaman Büken Karışım
Sihirli Pabuçlar
Sihirli Yıldız
Kızart
Belden Aşağı
Bulut Pelerini
İnsafsız Avcı
Zombi Totem
Gözyuvarı Koleksiyonu
Maokai Yenilenen S11 Rün Rehberi;
Azim
Aşırı Büyüme
Tahrip
Büyücülük
Artçı Şok
Kemik Zırh
Yücelik
Mana Akışı Yüzüğü
+6 Büyü Direnci
+10 Değişken Kuvvet
Maokai İtemları (Build)
Günateşi Kalkanı
Gargoyl Taşzırhı
Ruh Gömleği
Merkür'ün Adımları
Çivili Zırh
Warmog'un Zırhı
Maokai Counter Şampiyonlar (Pickler)
Maokai'nin Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;
Riven
Darius
Karthus
Volibear
Maokai'nin Karşısında Zayıf Olduğu Şampiyonlar;
Nasus
Shyvana
Dr. Mundo
Pantheon
Swain
Maokai Yetenekler
Öz Büyüsü: Maokai normal saldırılarını yaptığı zaman en yüksek Can değerinin bir miktarı oranında iyileşir. Maokai'nin isabet ettirdiği veya kullandığı her yeteneği için Öz Büyüsü yeteneğinin bekleme süresi kısalır.
Uğursuz İlerleyiş: Maokai bu yetenekle büyüden oluşan bir bulut olur. Hedeflediği rakibinin yakınında eski formuna geri döner ve rakibe hasar verir. Hasar alan rakip bir süreliğine yerine sabitlenir.
Doğanın Hükmü: Maokai yavaş hareket eden devasa bir diken duvar oluşturur. Dikenler düşmana isabet ederse hasar verir ve düşmanı bir süreliğine yerine sabitler.
Diken Vuruşu: Maokai rakibin üzerine bir şok dalgası gönderir. Bu şok dalgası rakiplere hasar verir ve geriye doğru savrulmalarına neden olur. Şok dalgası alan rakiplerin hızı yavaşlar.
Fide Atışı: Maokai bir birime çarparsa hasara sebep olan bir fide fırlatır. Fide etrafa göz atar. Eğer rakipler yaklaşırsa fide rakip düşmanlara saldırır ve etrafta bir sihir patlaması oluşturur. Fide yaklaşan rakiplerin peşine düşer.
Maokai Kostümler
Klasik Maokai
Şanlı Maokai
Lanetli Maokai
Miyavkai
Torem Maokai
Neşeli Maokai
Kaleci Maokai
Çıra Maokai