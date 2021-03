Dünya genelinde en fazla bilinen, çeşitli şampiyonluk müsabakaları düzenlenen ve en fazla oynama yüzdesine sahip olan League of Legends oyunu, çok oyunculu bir savaş oyunudur. League of Legends muazzam yapıda bir evrene ve bu evrendeki farklı şampiyonlara sahiptir. League of Legends evreninde bulunan şampiyonlardan biri Çarpık Treant Maokai'dir.

Maokai Kimdir?

Maokai diğer adı Çarpık Treant ile de bilinen bir karakterdir. Maokai Gölge Adalar'da bulunan doğadışı yaratıklar ile bir savaş halindedir. Maokai öfke dolu ve son derece kızgın bir treanttir. Treantler doğa ruhlarının bir yansımasıdırlar. Maokai doğa ruhunun bitkilerle ve sihirle füzyonundan oluşmuş bir treanttir.

Treantlerin pek çoğu özünü yitirmiş ve yozlaşmış halde bulunur. Yaşadıkları alanın tahribatı pek çok treantin de yok olmasına sebep olmuştur. Maokai bu yıkımdan kurtulan az sayıdaki treantten biridir. Gölge Adalar'ın tahribatı ve treantlerin yok oluşu Maokai'yi derinden etkilemiştir.

Maokai bu felaketten etkilenerek nefret ve kin dolu bir hale gelmiş ve intikam ateşiyle yanmaya başlamıştır. Treantin yaşayan ölülerden biri olmasını engelleyen tek şey ise özüne işlemiş olan can suları olmuştur. Maokai önceden uysal ve sevecen bir doğa ruhu idi. Başına gelen felaket onu sonsuza kadar değiştirdi ve nefrete boğdu. Şu an Moakai yaşayan ölüler ile bir savaş halinde ve tek hayali yaşadağı yer olan Gölge Adalar'ı eski günlerdeki gibi güzelliğine kavuşturmak.

Maokai Karakter Özellikleri

Roller: Büyücü, Savaşçı, Tank

Riot Point: 880

Mavi Öz: 4800

Zırh: 30 (her seviye için +4)

Hareket Hızı: 335

Can: 565 (her seviye için +95)

Can Yenileme: 5 (her seviye için +0,75)

Büyü Direnci: 32,1 (her seviye için +1,25)

Saldırı Gücü: 63,544 (her seviye için +3,3)

Saldırı Hızı: 0,694 (her seviye için + %2,125)

Maokai Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Maokai Mevcut Rün Rehberi;

İkinci Şans

Gözü Kara

Yaşam Kaynağı

Peksimet Teslimatı

Hextec Sıçratıcısı

Zaman Büken Karışım

Sihirli Pabuçlar

Sihirli Yıldız

Kızart

Belden Aşağı

Bulut Pelerini

İnsafsız Avcı

Zombi Totem

Gözyuvarı Koleksiyonu

Maokai Yenilenen S11 Rün Rehberi;

Azim

Aşırı Büyüme

Tahrip

Büyücülük

Artçı Şok

Kemik Zırh

Yücelik

Mana Akışı Yüzüğü

+6 Büyü Direnci

+10 Değişken Kuvvet

Maokai İtemları (Build)

Günateşi Kalkanı

Gargoyl Taşzırhı

Ruh Gömleği

Merkür'ün Adımları

Çivili Zırh

Warmog'un Zırhı

Maokai Counter Şampiyonlar (Pickler)

Maokai'nin Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Riven

Darius

Karthus

Volibear

Maokai'nin Karşısında Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Nasus

Shyvana

Dr. Mundo

Pantheon

Swain

Maokai Yetenekler

Öz Büyüsü: Maokai normal saldırılarını yaptığı zaman en yüksek Can değerinin bir miktarı oranında iyileşir. Maokai'nin isabet ettirdiği veya kullandığı her yeteneği için Öz Büyüsü yeteneğinin bekleme süresi kısalır.

Uğursuz İlerleyiş: Maokai bu yetenekle büyüden oluşan bir bulut olur. Hedeflediği rakibinin yakınında eski formuna geri döner ve rakibe hasar verir. Hasar alan rakip bir süreliğine yerine sabitlenir.

Doğanın Hükmü: Maokai yavaş hareket eden devasa bir diken duvar oluşturur. Dikenler düşmana isabet ederse hasar verir ve düşmanı bir süreliğine yerine sabitler.

Diken Vuruşu: Maokai rakibin üzerine bir şok dalgası gönderir. Bu şok dalgası rakiplere hasar verir ve geriye doğru savrulmalarına neden olur. Şok dalgası alan rakiplerin hızı yavaşlar.

Fide Atışı: Maokai bir birime çarparsa hasara sebep olan bir fide fırlatır. Fide etrafa göz atar. Eğer rakipler yaklaşırsa fide rakip düşmanlara saldırır ve etrafta bir sihir patlaması oluşturur. Fide yaklaşan rakiplerin peşine düşer.

Maokai Kostümler

Klasik Maokai

Şanlı Maokai

Lanetli Maokai

Miyavkai

Torem Maokai

Neşeli Maokai

Kaleci Maokai

Çıra Maokai