Manuel Neuer, Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçına hazır!
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında Bayern Münih, Lokomotiv Moskova'yla deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanan Münih'in yıldız ismi Manuel Neuer'in 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde yaptığı kritik kurtartışları birlikte inceleyelim.
Lokomotiv Moskova - Bayern Münih mücadelesine saatler kaldı. Saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesi Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak olan Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde Barcelona, Lyon ve Paris Saint-Germain karşısında takımını şampiyonluğa taşıyan kritik kurtarışları yeniden hatırlayalım.