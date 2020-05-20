Alman kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Neuer’in 2020-2021 sezonun sonuna kadar geçerli olan sözleşmenin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rumenigge, Neuer’in sözleşmesini uzatmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Manuel dünyanın en iyi kalecisi ve bizim kaptanımız." değerlendirmesinde bulundu.

Manuel Neuer de Bavyera’da kendisini iyi ve evde hissettiğini belirterek, Bayern Münih’in Avrupa futbolunda en iyi adres olduğunu kaydetti.

2011’de Schalke 04’den yaklaşık 30 milyon bonservis ücretiyle Bayern Münih’e transfer olan tecrübeli kaleci, Bavyera ekibi ile 7 lig şampiyonluğunun yanı sıra 5 kez Almanya Kupası’nı ve 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Neuer, Almanya Milli Takımı ile 2014’de Dünya Kupası’nı kaldırmıştı.

AA