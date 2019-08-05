Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren ve kendisine hâlâ kulüp bulamayan Manuel Fernandes'in geleceğiyle ilgili son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Adı daha önce eski takımı Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Göztepe'yle de birlikte anılan 33 yaşındaki yıldız isimle ilgili menajeri Paulo Barbosa'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Kısa süre önce Lokomotiv'in kendilerine yeni bir teklif sunmadığını açıklayan Barbosa, Rusya'da yayım yapan Championat adlı internet sitesine verdiği röportajda "Fernandes'in kariyerine başka bir takımda devam edeceğini düşünüyorum. Kendisiyle Çin, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan ilgilenen kulüpler var." ifadelerini kullandı. Bu sözler, deneyimli 10 numaranın Türkiye'ye dönebileceğine yönelik iddiaları yeniden alevlendirdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler