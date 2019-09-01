Manuel Fernandes transferinde son dakika

İsmi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Manuel Fernandes transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli futbolcuyla Sporting Lisbon ve Krasnodar ilgileniyor.

01 Eylül 2019, Pazar 15:47
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Manuel Fernandes transferinde son dakika

Daha önce Beşiktaş forması giyen ve son olarak Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes'in yeni takımı belli oluyor.

Bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile görüşen Fernandes'in Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça zayıfladı.

Fernandes, Beşiktaş ile anlaşma noktasına gelmiş ancak yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle transfer son anda yatmıştı. 

Rusya'da kalıyor

33 yaşındaki futbolcuyla Sporting Lisbon ve Knasnodar yakından ilgileniyor. Tecrübeli oyuncunun yüksek maaş nedeniyle Rusya'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen sezon Lokomotiv Moskova forması giyen Fernandes 29 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Çağrı Davran - Fanatik ÖZEL

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