Sporun her branşı oldukça önemli. Spor kişilere büyük bir disiplin sağlarken, verimli ve güzel zamanlar geçirmeye de yardımcı oluyor. Dünyanın her ülkesinde birbirinden farklı spor branşları ön plana çıkıyor. Bu spor dalları ile ilgili müsabakalar yapılıyor. Günümüzde futbol ise ön planda olan bir spor dalıdır. Dünyada birleştirici bir güç haline gelen futbol sayesinde kültürel yakınlaşmalar sürüyor. Başarılı futbolcular sayesinde takımların başarıları da artıyor. Dünya genelinde gerçekleşen müsabakalar sayesinde en başarılı futbol takımları seçiliyor. Bu takımları maddi anlamda önemli ödüller verilirken takımlar şampiyonluk kupasının da sahibi oluyor. Futbolcular ile performanslarını daha net gösterme şansı buluyorlar. Manuel Fernandes de dünya genelinde en başarılı futbolcular arasında görülüyor.

Manuel Fernandes kimdir, nereli?

Manuel Fernandes 5 Şubat 1986 yılında Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. Asıl adı Manuel Henriques Tavares Fernandes olan başarılı futbolcu 1, 75 metre boyundadır. Portekizli başarılı futbolcu Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyiyor. Orta sahada görev alan Manuel Fernandes futbola 2002 yılında başladı.

Manuel Fernandes 2002- 2004 yılları arasında Benfica'da forma giydi. Lizbon'a bağlı Amadora şehrinde doğup büyüyen Manuel Fernandes sokak futbolu oynayarak bu spora ilgi göstermeye başladı. 2002 yılında SL Benfica takımında forma giyen Manuel Fernandes önemli başarılara da imza attı.

Manuel Fernandes kaç yaşında?

Manuel Fernandes 5 Şubat 1986 yılında Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. 34 yaşındaki başarılı futbolcu profesyonel futbol kariyerine 2004 yılında Benfica futbol takımında başladı. 2004- 2007 yılları arasında Benfica'da oynayan Manuel Fernandes çıktığı 67 maçta toplam 3 gol attı. Fernandes sonrasında 2006 yılında Portsmouth futbol takımına kiralanarak burada da 10 maça çıktı. Başarılı bir performans gösteren futbolcu Manuel Fernandes 2007 yılında da Everton futbol takımına kiralandı. Başarılı futbolcu bu takım ile 9 maça çıkarak 2 gol attı.

Portekizli futbolcu Manuel Fernandes Türkiye Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor'da futbol oynadı. 2007-2011 yılları arasında Valencia futbol takımında top koşturan Manuel Fernandes çıktığı 56 maçta da 2 gol attı. Başarılı futbolcu 2008 yılında da Everton'a kiralanarak çıktığı 12 maçta 11 gol attı. Manuel Fernandes 2011- 2014 yıllarında Beşiktaş futbol kulübünde oynadı. Başarılı futbolcu siyah beyazlı kulüp ile çıktığı 91 maçta 15 gol attı. Manuel Fernandes 2020 yılında ise Süper Lig takımlarından Kayserispor'a transfer oldu.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Başarılı futbolcu Manuel Fernandes 2008 yılında Everton takımında kiralık olarak futbol oynadı. Fernandes daha sonra 2011 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 2019- 2020 sezonunda Krasnodar futbol takımında oynayan Manuel Fernandes 2020 yılında Kayserispor'a transfer oldu.

2 Eylül 2019 yılında Rus liginde mücadele eden FC Krasnodar futbol takımı ile bir yıllık sözleşme imzalayan Manuel Fernandes buradaki başarılı performansının ardından 5 Ekim 2020 yılında Kayserispor ile sözleşme imzalayarak Türkiye ligine dönmüş oldu.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Portekizli başarılı futbolcu Manuel Fernandes 5 Ekim 2020 tarihinde Kayserispor ile sözleşme imzaladı. Türkiye Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen Manuel Fernandes 2021 yılında da Kayserispor ile futbola devam edecek.

Manuel Fernandes'in maaşı ne kadar?

Portekizli başarılı futbolcu Manuel Fernandes 5 Ekim 2020 tarihinde Kayserispor ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı takım ile yoluna devam edecek olan Manuel Fernandes Kayserispor ile 750 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Manuel Fernandes Milli Takım Kariyeri

Manuel Fernandes 2005 yılında Portekiz U- 21 milli takımında forma giymeye başladı. Başarılı futbolcu 2006 yılında ise Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katıldı. 2007 yılında 3 grup maçında da forma giyen Fernandes İsrail maçında bir gol kaydetti. Olimpiyat eleme maçında da forma giyen Manuel Fernandes Luiz Felipe tarafından Portekiz milli futbol takımına ilk defa 2005 ayının Şubat ayında davet edildi. Başarılı futbolcu ilk golünü ise Kanada ile oynan hazırlık maçında kaydetti. Manuel Fernandes 2010 FIFA Dünya Kupası için seçilen 24 kişilik kadroda yer almadı.

Manuel Fernandes Beşiktaş Kariyeri

Portekizli futbolcu 2013 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Başarılı bir futbol dönemi geçiren futbolcu taraftarlar tarafından da çok sevildi. O dönem Rus futbol kulüplerinden de teklif alan Manuel Fernandes dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in isteği ile Beşiktaş'ta kaldı.