Mantar, genellikle herhangi bir soruna neden olmayan küçük bir mikrop türüdür. Her tarafımızdalar, onları ancak mikroskopla görebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda, özellikle başka ciddi hastalıklarınız varsa, mantarlar akciğerlerinize bulaşabilir. Bu çok ciddi olabilir ve uzman bakımı gerektirir.

Mantarlar akciğerleri nasıl etkiler?

Genel olarak, akciğerler mantarları sevmez! Küçük mantar parçalarını (sporlar olarak adlandırılır) solumak akciğerleri tahriş eder ve alerjik alveolit ​​denen probleme neden olabilir, biraz astıma benzemektedir. Sizi nefessiz bırakabilir ve bir türlü geçmeyen bir öksürük verebilir. Nemli ve küflü bir yerde yaşayan bazı insanlar bunu geliştirebilir.

Mantarların akciğerleri etkilemesinin bir diğer yolu da enfeksiyondur: Küçük bir mantar topluluğu, akciğerlerinizin belirli bir bölümünde toplanır ve yavaş yavaş büyüyerek çevredeki akciğerleri ezer.

Kimler mantar akciğer enfeksiyonlarına yakalanabilir?

HIV, tüberküloz veya kistik fibroz gibi diğer hastalıklardan dolayı bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, akciğer mantar enfeksiyonlarından en çok etkilenen kişilerdir. Steroidler veya immünosupresanlar gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alan kişiler de risk grubu içindedir.

Mantar akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Semptomlar diğer herhangi bir göğüs enfeksiyonu tipine oldukça benzerdir. Ateş, öksürük, nefes darlığı hissi, balgamlı öksürük veya ciddi vakalarda kan, genel bir zayıflık hissi ve bazen enfeksiyon ağrılı eklemlere neden olabilir.

Mantar akciğer enfeksiyonları nasıl teşhis edilir?

Göğüs röntgeni, enfeksiyonun neden olduğu bir gölgelenme alanı gösterebilir. Özel kan kültürleri alınabilir. Öksürdüğünüz balgamın bir örneği test için bir laboratuvara gönderilebilir. Kan testleri yapılabilir. Akciğerlerinize yerleştirilen küçük bir kamera (bronkoskop olarak adlandırılır), doktorun mantarı görmesine ve laboratuvarda büyümesi için bir örnek almasına imkan sağlayabilir.

Mantar akciğer enfeksiyonunun tedavisi nedir?

Mantar akciğer enfeksiyonları, genellikle bir akciğer uzmanı tarafından reçete edilen ve izlenen ilaçlar gerektirir. Zayıflamış bir bağışıklık sisteminin altında yatan bir neden varsa (HIV, tüberküloz veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar gibi), o zaman bunlara bakılması gerekecektir. Daha sonra mantar önleyici ilaçlar ağızdan veya damla yoluyla verilebilir.

Normalde sağlıklıysanız ve yurtdışına seyahat ettiğinizde mantar enfeksiyonu kaptıysanız, genellikle tedaviler çok başarılı olabilir. Ancak başka bir hastalıktan dolayı zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa, o zaman mantar akciğer enfeksiyonları genellikle kötü haberdir: özellikle HIV'li kişilerde uzun süreli uzman tedavisi gerekebilir.