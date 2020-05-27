Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de AEK forması giyen Petros Mantalos olmuştu.

Türkiye'deki iddialar oyuncuya 800 bin Euro'luk bir sözleşme teklifinde bulunulduğu yönünde olsa da Yunanistan basınından Sport-fm.gr, Siyah-Beyazlılar'ın yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunduğunu aktardı.

Corona virüs salgını öncesi gerçekleşen görüşmelerde Beşiktaş, oyuncunun takımı AEK'ya resmi bir teklif sunmamıştı ki salgının araya girmesiyle de bu süreç uzadı.

TO10'un haberine göre ise Beşiktaş, bonservis olarak 3 milyon Euro seviyesini geçmek istemezken AEK da oyuncuyu 6 milyon Euro'dan az bir ücretle göndermek istemiyor.

Bu sezon AEK formasıyla 30 maçta 11 gol, 10 asistlik performans sergileyen Yunan yıldız için Başakşehir'in de devrede olduğu belirtilmekte.