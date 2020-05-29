Mantalos Beşiktaş'a ağır geldi! Son dakika transfer haberi...

AEK’nın 28 yaşındaki futbolcu için biçtiği son değer 3 milyon Euro’nun da üzerinde oldu. İstenen rakam, Beşiktaş’ın tüm transfer bütçesini tek seferde eriteceği için iş çıkmaza girdi

29 Mayıs 2020, Cuma 08:45 Son Güncelleme:
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Mantalos Beşiktaş'a ağır geldi! Son dakika transfer haberi...

Beşiktaş, martta İstanbul'a getirdiği Mantalos'ta maliyet engeline takıldı. 28 yaşındaki orta sahayı uzun süredir izleyen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü AEK ile bir kez daha masaya oturdu. Ancak Yunan kulübünün sportif direktörü Ilija Ivic'le yapılan pazarlıklar olumsuz sonuçlandı.

Sabah'ın haberine göre; AEK'nın Mantalos için biçtiği son değer 3 milyon Euro'nun da üstünde oldu. Takım maliyetini %40 aşağıya çekmek isteyen yönetim, Mantalos'un maliyeti transfer bütçesini tek başına eriteceği için geri adım atmak zorunda kaldı. İstanbul'daki görüşmede G.Saray derbisini de izleyen Mantalos, kariyerini ileriye taşımak için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyordu.

Futbolcunun menajeriyle yapılan pazarlıklar da olumlu seyrediyordu. Ancak AEK'nın tavrı sonrası transferin gerçekleşmesi imkânsız bir hâl aldı.

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