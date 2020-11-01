Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Manisa FK evinde, önemli rakiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü'nü her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip 45. dakikada Zahit’in pasında Hakan’ın attığı golle öne geçti: 1-0. 61’de ise Sertaç’ın pasında Serdar Deliktaş topu filelere gönderdi: 2-0. 74’te ev sahibi ekipten Emir’in vuruşu direkten döndü.

Bu sonuçla Siyah- Beyazlılar puanını 22'ye çıkarttı. Manisa, takipçisi 24 Erzincan'ın da takılmasıyla en yakın rakibiyle farkı 5 puana çıkardı. Sancaktepe ise 3 maçlık galibiyet serisi sonrasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.