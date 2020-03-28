TFF'nin liglere ara verme kararının ardından sporculara izin verdiklerini belirten Yörük, "Federasyon'un açıklayacağı yeni maç takvimine göre tesislerimizde tekrar toplanıp, hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sporcularımıza koronavirüsten korunmaya yönelik eğitimler verdik. İzin dönemleri içerisinde de teknik ekibimiz oyuncularımızın beslenmeleri, dinlenmeleri ve virüsten korunma ile ilgili olarak takiplerini sürdürüyor. Bunun yanında yine teknik ekibimizin hazırlamış olduğu antrenman programlarıyla sporcularımızın fiziksel performanslarını korumalarına dönük çalışmalar takip ediliyor. Yaşadığımız bu süreci mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek atlatmak istiyoruz. Önlem amaçlı olarak sporcularımıza tesislerde toplamadan önce gerekli testleri yaptıracağız" dedi.

MANİSA, (DHA)